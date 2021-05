Oud-minister Henry Kissinger: spanningen VS-China zijn grootste probleem voor de hele wereld

Arun werd geadop­teerd en strijdt nu tegen adoptie: ‘Instanties weigerden al die jaren informatie te geven’

30 april Er zijn in India circa dertig miljoen verlaten of verweesde kinderen, berichtte de Indiase krant The Hindu recentelijk. En daarvan worden er jaarlijks slechts zo’n drieduizend bij Indiase ouders geplaatst. Toch heeft Nederland nog altijd een adoptiestop. En dat is volgens activist Arun Dohle van de organisatie Against Child Trafficking maar goed ook. ,,Er is bijna nooit sprake van échte vrijwillige instemming van de biologische ouder.’’