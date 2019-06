Oud-minister noemt vermoorden Wiels ondenkbaar

‘Favoriete president’ Trump zorgt voor chaos rond plannen 4 ju­li-vie­ring

12 juni Zo groot als de viering van Onafhankelijkheidsdag doorgaans wordt aangepakt in Washington DC, zo stil is het nu in de Amerikaanse hoofdstad. ‘Alles moet anders’, riep president Trump bij wijze van spreken in februari. Maar sindsdien hult het Witte Huis zich in stilzwijgen. Met nog drie weken voor de boeg weet werkelijk niemand waar de stad aan toe is. Wat is Trump op 4 juli van plan?