Oud-premier Thaksin na 15 jaar ballingschap terug in Thailand

Nederland­se hulpverle­ner was in Tsjernihiv tijdens bloedige raketaan­val: ‘Lijkt bewust getimed’

Bij een bloedige raketaanval op de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv zijn zeven doden en 117 gewonden gevallen. De Nederlandse hulpverlener Jan-Marc Stam was in de stad toen de aanval plaatsvond en zag daarna de ramp die zich in Tsjernihiv had voltrokken. ,,Mensen bang maken, dat is precies wat de Russen willen.”