Oud-president Georgië Saakasjvili weer gearresteerd in Oekraïne

,,Urgent. Ze hebben Michail Saakasjvili aangehouden'', is nu te lezen op zijn Facebook-pagina. Zijn achterban wordt gevraagd te komen protesteren bij het gebouw waar de staatloze Saakasjvili in voorlopige hechtenis zit. De Oekraïense procureur-generaal Joeri Loetsenko bevestigde vanavond eveneens via Facebook de aanhouding van Saakasjvili.



De voormalig president werd maandag ook al gearresteerd, maar werd toen door zijn aanhangers uit handen van de politie gehaald. Saakasjvili, die is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, woont sinds drie jaar in Oekraïne. De Oekraïense nationaliteit die hij cadeau had gekregen, werd hem in juli weer afgenomen. De stateloze Saakasjvili heeft een conflict met de president van Oekraïne, Petro Porosjenko, die er niet voor terugdeinst overheidsdienaren in te zetten tegen zijn politieke vijand. Hij wordt ervan beschuldigd een criminele organisatie te steunen.



Saakasjvili en Porosjenko waren ooit bondgenoten, toen de president hem zelfs gouverneur van de provincie Odessa maakte. Aan het eind van die termijn verzuurde de sfeer tussen de twee. Zo was Saakasjvili de drijvende kracht achter een 'mars voor impeachment' die zondag werd gehouden. Hij wil Porosjenko afzetten en een jongere politicus op zijn plaats zetten.