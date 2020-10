Oud-president Obama vernietigend over Trump: Twitteren en televisie kijken lossen problemen niet op

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft zijn landgenoten opgeroepen om zoveel mogelijk vroegtijdig te gaan stemmen. Obama prees zijn voormalige vicepresident, Joe Biden, aan als iemand die opkomt voor de werkende Amerikanen en haalde hard uit naar zittend president Donald Trump. Die laatste is volgens Obama niet bereid ‘zich in te spannen voor het presidentiële ambt’.

Obama benadrukte in zijn tot nu toe vernietigendste uitspraken over zijn opvolger Trump dat die niet in staat is om het presidentschap serieus te nemen en niet bereid is om zich ervoor in te spannen. ,,Dit is geen realityshow. Dit is de realiteit’’, zei de oud-president tijdens een Democratische verkiezingsrally in Pennsylvania. ,,Wij moeten wel leven met de gevolgen van de manier waarop hij zijn werk niet serieus neemt.”



Ook Trumps retoriek en twittergedrag kregen een veeg uit de pan. ,,Twitteren en naar de televisie kijken, lossen de problemen niet op”, sprak Obama, die bij opkomst een mondkapje met het opschrift ‘vote’ droeg. ,,Onze democratie kan niet functioneren als onze leiders elke dag liegen en tal van dingen verzinnen.’’ Met Biden en vicepresidentskandidaat Kamala Harris hoeven Amerikanen zich geen zorgen te maken, aldus Obama.

‘Trump gaat ons niet beschermen’

Quote Trump gaat ons niet beschermen. Hij doet niet eens de simpelste dingen om zichzelf te beschermen Barack Obama, oud-president VS De bij het grote publiek nog steeds erg populaire Democraat haalde flink uit naar de Trump-regering, vanwege de aanpak van de coronacrisis. Zo stelde Obama dat er in het Witte Huis geen draaiboek werd opgesteld om de corona-epidemie aan te pakken. ,,De afgelopen dagen gaat het aantal besmettingen weer omhoog”, zei hij. ,,En Donald Trump gaat ons niet beschermen. Hij doet niet eens de simpelste dingen om zichzelf te beschermen.”



Ook heeft Trump de Amerikanen volgens Obama in de steek gelaten door te treuzelen met een nieuw pakket met steunmaatregelen. Volgens de oud-president heeft Trump wel goed voor zichzelf en de rijken gezorgd. ,,Hij doet kennelijk zelfs zaken met China en blijkt daar een geheime bankrekening te hebben. Kun je je voorstellen dat ik dat zou hebben gedaan? Ze zouden me Beijing Barry hebben genoemd.”

Vriend van werkende mensen

Obama sprak zijn bewondering uit voor zijn voormalige vicepresident Joe Biden: ‘Iemand die iedereen behandelt met waardigheid en respect’ en ‘een vriend van werkende mensen’. ,,Hij heeft mij een betere president gemaakt en heeft het karakter en de ervaring om dit een beter land te maken”, aldus Obama. ,,Biden zal dit land beschermen tegen alle bedreigingen, buitenlandse, binnenlandse en microscopische.”



Obama riep zijn toehoorders, die bij de drive in-rally in hun auto's bleven zitten, op om massaal vroegtijdig te gaan stemmen. Pennsylvania is samen met Florida de belangrijkste strijdstaat van de VS, en ging vier jaar geleden net als de traditioneel Democratische staten Wisconsin en Michigan verrassend naar Trump in plaats van naar Hillary Clinton. Pennsylvania heeft voor de Democraten dan ook topprioriteit.

‘Peilingen zeggen me niets’

In de huidige peilingen ligt Biden iets voor op Trump, maar Obama waarschuwde niet te denken dat de overwinning al binnen is. ,,Peilingen zeggen me niets”, klonk het met een herinnering aan de verkiezingen van 2016, toen de peilingen voor Clinton veel beter waren dan voor Trump. ,,Veel mensen zijn thuis gebleven, ze waren lui en zelfgenoegzaam. Deze keer niet! Niet bij deze verkiezing!” riep de ex-president.



Obama zet zijn steunrally’s voor Biden en Harris de komende dagen voort. Zaterdag is hij bij een verkiezingsbijeenkomst in Miami in de staat Florida. Kandidaat Biden ging zelf voor de derde dag op rij niet op stap om campagne te voeren. Trump daarentegen organiseert rally na rally. Komende nacht vindt het tweede debat tussen beide presidentskandidaten plaats.

