Oud-president Saleh van Jemen gedood

Saleh was meer dan dertig jaar de baas in Jemen, tot hij tijdens de Arabische Lente in 2011 ten val kwam. Een radiostation en een tv-zender van de Houthi's meldden dat de ex-president, die Jemen leidde van 1990 tot 2012, bij de aanval is omgekomen. De leider van de Houthi's sprak over een 'buitengewone en historische dag' en zei dat de grootste samenzwering tegen Jemen hiermee voorbij is.



Door opgelaaide gevechten in de burgeroorlog in Jemen zijn in de afgelopen vijf dagen in de hoofdstad Sanaa al zeker 125 mensen om het leven gekomen. Van nog eens 238 mensen staat vast dat ze gewond raakten.



Het Internationale Rode Kruis brengt deze cijfers naar buiten. De organisatie hoopt het belangrijkste ziekenhuis in Sanaa snel te kunnen voorzien van medicamenten, andere hulpmiddelen en brandstof voor de generators. Het Rode Kruis heeft echter problemen om de eigen voorraden te bereiken, omdat de opslagplaats ervan door bommen is getroffen.