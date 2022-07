Oud-president Trump wil het ‘misschien nog een keer doen’

Met video Brits premiersde­bat gestopt, presenta­tri­ce valt flauw tijdens li­ve-uitzending

Een livedebat tussen de twee kandidaten die strijden om de opvolging van Boris Johnson als Britse premier, is gestopt omdat presentatrice Kate McCann flauwviel. In de studio was een luide knal te horen. In eerste instantie dachten kijkers aan een onveilige situatie in de studio, maar dat werd snel ontkracht.

26 juli