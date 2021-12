Oud-stafchef Trump klaagt Pelosi en leden onderzoekscommissie aan

De precieze aanklacht van Meadows is vooralsnog niet bekend. Hij had woensdag moeten verschijnen voor de commissie, maar liet via zijn advocaat weten niet op te komen dagen. Hij wilde enkel schriftelijk vragen beantwoorden. Dat zorgde voor woedende reacties bij de onderzoekscommissie die dreigde met strafrechtelijke vervolging. Meadows wordt gezien als een belangrijke getuige, maar zegt volgens Politico niets te kunnen vertellen vanwege ‘executive privilege’, waar ook voormalig president Trump zich voortdurend op beroept en die de president in staat stelt bepaalde gegevens vertrouwelijk te houden. Trump is echter geen president meer, dus de vraag is of deze bescherming nog wel geldt.