Oud-veiligheidsadviseur Trump begint rechtszaak tegen congrescommissie

Flynn stelt dat de dagvaarding die eerder tegen hem is uitgebracht te breed van opzet is en betrekking heeft op grondwettelijk beschermde uitspraken die hij deed als particulier persoon.

De onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden dagvaardde hem en andere Trump-vertrouwelingen in november om informatie te krijgen over een ‘commandocentrum’ van waaruit zij de verkiezingsuitslag probeerden aan te vechten. Zo was Flynn aanwezig bij een ontmoeting in het Oval Office op 18 december 2020, waarbij onder meer het in beslag nemen van stemmachines werd besproken. Trump houdt nog altijd ten onrechte vol dat wijdverbreide verkiezingsfraude ten grondslag ligt aan de winst van Joe Biden. Hiervoor is nooit bewijs gevonden.

Flynn stelt in zijn rechtszaak, ingediend in de staat Florida, dat het ‘geen misdaad is’ om twijfels te hebben bij de verkiezingsuitslag, ‘of die nou kloppen of niet'.

Ook andere door de commissie gedagvaarde Trump-aanhangers zijn naar de rechter gestapt om te voorkomen dat ze worden gehoord. Alex Jones, verspreider van complottheorieën en oprichter van de rechtse website Infowars, diende maandag een soortgelijke zaak in. Scott Perry, een Republikeins congreslid uit Pennsylvania weigerde ook al om voor de commissie te getuigen. De onderzoekscommissie van het Congres, waarin zowel Democraten als Republikeinen zitting hebben, is volgens de ultraconservatieve Perry ‘niet legitiem'.

Flynn heeft eerder schuldig gepleit aan liegen tegen de FBI over contacten met de voormalige Russische ambassadeur in de VS. Hij werd destijds aangeklaagd in een onderzoek van de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller naar de Russische invloed op de door Trump gewonnen verkiezingen in 2016. Hij verdween achter de tralies, maar Trump verleende Flynn vlak voor zijn aftreden gratie.