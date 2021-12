Oud-werkneemster klaagt TikTok aan vanwege psychische schade na bekijken traumatische filmpjes

video Heleen had tien jaar longklach­ten, tot ze in ijskoud water ging zwemmen: ‘De arts kon het niet geloven’

Wie ’s ochtends vroeg langs het riviertje de Angstel in Abcoude loopt of fietst, hoeft niet raar op te kijken als hij daar vrolijk gekleurde zwemboeien voorbij ziet drijven. Ze worden voortgetrokken door Monique van Oostveen, Heleen Water en Nienke Meek. Driemaal per week trotseren zij het water. Ook nu met de kou. ,,Heerlijk! Ik voel me enorm energiek!’’

8:24