Oud-wielrenner Jan Ullrich opgepakt na mishandelen prostituee

,,Ik laat me zo snel mogelijk opnemen voor mijn drank- en drugsprobemen. Ik heb me de laatste tijd laten gaan en ik wil me herpakken voor mijn kinderen. Sinds mijn ex-vrouw naar Duitsland is vertrokken, heb ik ze nog amper gezien." Dat waren de voornemens van Jan Ullrich toen hij vorige week vrij kwam in Mallorca. De voormalige renner van T-Mobile werd toen na een burenruzie opgepakt door de Spaanse politie. Ullrich was onuitgenodigd de villa van regisseur Til Schweiger binnengedrongen en kreeg het daarbij aan de stok met één van de gasten.



Tot zover het verhaal van vorige week en de goede voornemens, want één week later heeft 'Der Jan' zich opnieuw in nesten gewerkt. Ullrich werd deze keer opgepakt door de Duitse politie in Frankfurt. Volgens Bild zou hij er in een luxehotel gefeest hebben met een prostituee. Tegen de ochtend liep het gebeuren uit de hand en zou Ullrich de vrouw fysiek hebben mishandeld. De Duitse politie pakte de gevallen Tourheld op voor slagen en verwondingen. Ullrich stond net vandaag op het punt om zijn afkicktherapie te starten. Wanneer de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 weer vrijkomt is niet geweten. De voormalige renner uit Rostock blijft op dit moment in voorhechtenis.