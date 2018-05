Oude bekende opnieuw genoemd als Reus van Bende van Nijvel

De getuige is de 63-jarige oud-officier Michel Libert, melden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Libert zou 'De Reus' in 1979 hebben gerekruteerd voor de extreemrechtse organisatie Westland New Post (WNP). Hij nam deel aan trainingskampen en brak in opdracht van de organisatie in in een legerkazerne om materiaal te stelen, schrijven de kranten. In 1981 brak de man met WNP. Toen de media vlak daarna over de misdaden van de Bende van Nijvel berichtten, herkende Libert - destijds de nummer twee van de WNP - in de werkwijze van de bendeleden wat hij bij WNP had geleerd.

Libert was in 1983 en 2014 ook al in beeld bij het onderzoek naar de bende. Hij was zo’n 30 jaar geleden een fors gebouwde kerel van 1,91 meter en wordt sinds 1984 onderzocht als één van de mogelijke Reuzen in het Bende-mysterie. Naast zijn lengte kwam Libert destijds in het vizier van de speurders omdat hij sterk leek gop vier verschillende robotfoto’s - nummers 15, 17, 19 en 21 - die na de verschillende aanslagen van de Bende gemaakt werden op basis van verschillende getuigenissen. In de kranten ontkent hij elke betrokkenheid.

Supermarkten verkend

In de jaren negentig gaf Libert toe vóór de aanslagen van de Bende van Nijvel meermaals supermarkten te hebben verkend in opdracht van een onbekende opdrachtgever. Wie dat was, werd nooit duidelijk al zou de WNP wel banden gehad hebben met bepaalde leden van de toenmalige Staatsveiligheid (Belgische AIVD).

Die combinatie leidde toen en nu nog steeds tot complottheoriëen rond een georchestreerde staatsgreep via het creëren van een angstklimaat door de aanslagen van de Bende en Cellules Communistes Combattants in de jaren tachtig.

'Ontmaskerd'

In oktober vorig jaar meldden Vlaamse media dat ‘De Reus’ van de gevreesde Bende van Nijvel na 35 jaar eindelijk was ontmaskerd. Volgens de Belgische Justitie ging het om Christiaan B., een inmiddels overleden ex-rijkswachter uit Aalst en voormalig lid van elite-eenheid Groep Diane. Een familielid van de oud-politieman benaderde in 2016 de politie over diens verleden bij de Bende van Nijvel.

Die zaaide tussen 1982 en eind 1985 terreur met onder meer bloedige overvallen op warenhuizen. Maar liefst 28 mensen kwamen daarbij om het leven. ,,Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld”, aldus het familielid. ,,Hij was ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel.”

Kort na zijn bekentenis overleed Christiaan B. ,,Details over de overvallen waaraan hij had deelgenomen, heeft hij niet gegeven”, aldus de onderzoekers. ,,Maar al vrij snel bleek dat hij niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking kwam, maar dat ook zijn levensloop perfect past in het plaatje van ‘De Reus’.”

