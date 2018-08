Oude schedel ontdekt op Gran Canaria: mogelijk van Nederlandse soldaat

In Dubai gearres­teer­de 'wijndrink­ster' mag naar huis

8:53 De Britse vrouw die met haar dochter (4) drie dagen in de cel zat in Dubai omdat haar visum niet helemaal in orde was en ze een glas wijn had gedronken tijdens de vlucht, mag vandaag naar huis. De autoriteiten beslisten tandarts Ellie Holman niet te vervolgen.