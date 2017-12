Oude strateeg van Trump onder vuur

Na het dramatische verlies van de senaatszetel in Alabama is Steve Bannon de gebeten hond in zijn Republikeinse partij (GOP.)

Vooraanstaande Republikeinen geven de gewezen strateeg van president Donald Trump de schuld van de nederlaag. Sinds 1992 was de zetel van Alabama een zekerheidje voor de partij, nu ging de Democraat Doug Jones ermee aan de haal. Een groot deel van de Republikeinse partij trok de handen af van de gewezen rechter Roy Moore nadat hij was beschuldigd van seksuele intimidatie. De slachtoffers waren minderjarig, Moore was toen hij de feiten pleegde een dertiger.

Trump

Volgens de partijtop was het veel beter om alle geld te zetten op een andere kandidaat, Luther Strange. Bannon wilde daar niets van weten en zette zijn volle gewicht achter Moore die zich niet uit de race wilde terugtrekken om plaats te maken voor partijgenoot Strange. Bovendien wist hij Donald Trump ervan te overtuigen om Moore te blijven steunen. Dat lukte omdat de president toch al bedenkingen had bij Strange. Een dag voor de verkiezingen gaf Trump nog een telefoongesprek met Moore vrij waarin hij zin volledige steun uitsprak en de kiezers in Alabama opriep toch vooral op hem te stemmen.

Na Moore’s verlies, waardoor de Republikeinen de kleinst mogelijke minderheid hebben in de Senaat (51 tegen 49 zetels), viel de partij over Bannon heen. ,,Dit is een harde les voor ons. De kwaliteit van de kandidaat doet er wel degelijk toe, waar de verkiezingen ook zijn'', aldus Steven Law, een strateeg van de GOP. ,,Niet alleen verliezen we door Steve Bannon een senaatszetel in een Republikeins hartgebied, hij heeft ook de president meegesleept in dit fiasco.''

Revolutie

De gebeten hond lijkt niet onder de indruk. Steve Bannon blijft volharden in zijn guerrillaoorlog met het establishment van de Republikeinse partij. Een oorlog die hem al voor de pijnlijke nederlaag in Alabama veel vijanden heeft opgeleverd. ,,De revolutie gaat door'', aldus Bannons team. Niet hij maar de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, zou de schuld op zich moeten nemen. Veel Republikeinse kiezers zouden dat met Bannon eens zijn.

Tot augustus was Steve Bannon een belangrijk strateeg en adviseur van Donald Trump. De president kan het nog steeds goed met hem vinden.