Ouders Franse peuter Émile (2) reageren op verdwijning zoontje: ‘We vrezen het ergste’

De ouders van de Franse peuter Émile (2,5) hebben voor het eerst gereageerd op de verdwijning van hun zoon, die al bijna twee maanden spoorloos is. ,,We vrezen het ergste, maar toch blijven we hopen”, zeggen ze.

De 2,5 jarige Émile is sinds 8 juli onvindbaar. De peuter was die dag aan het spelen in de tuin van zijn grootouders in Haut-Vernet, een gehucht met 125 inwoners in het zuidoosten van Frankrijk, toen hij rond 17.30 uur verdween. Speurders zetten een grootschalige zoekactie op poten en kamden de hele regio uit, maar zonder succes. Sinds eind juli zijn er ook speurhonden actief in Haut-Vernet.

‘Hopen op een wonder’

Voor moeder Marie en vader Colomban is de mysterieuze verdwijning van hun zoon Émile een ware nachtmerrie. Het koppel heeft voor het eerst gereageerd in een interview met het katholieke magazine Famille Chrétienne. ,,We kunnen ons alleen het ergste voorstellen, maar we blijven tegelijk ook hopen”, zegt Colomban.

,,Soms worden we overweldigd door verdriet en angst. We wanhopen even, maar dan is het alsof we worden opgetild door hoop”, aldus Marie.

De bezorgde ouders hopen naar eigen zeggen op ‘een wonder van God', maar hebben ook veel vertrouwen in het werk van de onderzoekers. ,,Zij hebben sinds het begin een grote professionaliteit en veel empathie getoond”, klinkt het.

Roddels

In het interview hekelen de ouders ook de vele roddels die er over hun familie circuleren. Zo raakte eerder al bekend dat de familie van Émile erg rechts en katholiek is. Franse media achterhaalden bovendien dat Colomban in 2018 voor de rechter moest verschijnen voor een vermoedelijke aanval op een groep buitenlanders. Hij was ook actief binnen de extreemrechtse groepering Bastion Social Marseille. In 2021 stond hij op de kieslijst van Eric Zemmour, een politicus die eerder al werd aangeklaagd voor het aanzetten tot discriminatie.

En dan is er nog het verhaal over de woning van Émiles grootouders die enkele jaren geleden in brand werd gestoken. Mogelijk ging het om een haatactie tegen hun extreemrechtse sympathieën.

,,Desinformatie en haat bestaan, en dat is op een schokkende manier bevestigd na de verdwijning van Émile”, reageren Marie en Colomban. ,,We zijn ons ervan bewust dat de meeste journalisten de katholieke wereld niet begrijpen. Alles kan verdraaid of zelfs opzettelijk gekarikaturiseerd worden (...). Sommige gemene mediabronnen hebben de vrijheid genomen om zomaar van alles over ons te zeggen onder het voorwendsel dat we katholieken zijn.”

Boomhut

Er doen verschillende theorieën de ronde over wat er met de peuter gebeurd kan zijn. Ève Chancel, een Franse journalist bij de krant Le Parisien, heeft ondertussen een nieuw scenario geopperd op basis van twee getuigenissen. ,,De kleine Émile is mogelijk gevallen toen hij op weg was naar zijn favoriete boomhut”, schrijft ze.

De getuigenissen zijn van twee nieuwe getuigen die in de zaak naar voren zijn getreden. ,,Het gaat om een tiener en een gepensioneerde man met een hond. Beiden zouden Émile gezien hebben kort voor hij verdween”, meldt Chancel. ,,De tiener zou Émile gezien hebben in een straat die naar het centrum van Haut-Vernet leidt, terwijl de gepensioneerde man beweert dat de peuter naar de plek liep waar de kinderen een speciale boomhut hebben. Die plaats is mogelijk gevaarlijk omdat de hut gelegen is op een heuvel met een klif in de buurt”, zegt Chancel.

Het Franse weekblad Le Nouveau Détective bevestigt dat scenario en baseert zich daarvoor op ‘een bron die dicht bij het onderzoek staat'. Die laatste beweert dat de kleine Émile in de ochtend van 8 juli samen met zijn neefjes ging spelen in de boomhut ,,wat verderop langs het steile pad dat naar de bergpas Col du Labouret leidt”. In de hut kon Émile naar verluidt tot rust komen, weg van zijn ‘strenge grootvader’.

Omheining voor paarden

Toen de kinderen terug naar huis moesten voor het middageten, weigerde Émile. Hij wou in de hut blijven. ,,De anderen moesten hem bijna met geweld naar huis brengen”, klinkt het. Na de lunch deed de peuter eerst een middagdutje, maar toen hij rond 16.30 uur wakker werd, wou het kind maar één ding: terug naar de boomhut gaan. De grootvader van Émile had echter andere plannen. ,,Hij wou in een naburig weiland een omheining voor de paarden maken. Alle kinderen moesten helpen, weigeren was geen optie”, schrijft Le Nouveau Détective.

Terwijl zijn familie het materiaal voor de omheining aan het verzamelen was, speelde Émile nog even in de tuin. Kort daarna verdween de peuter. Hoewel op dit moment niets zeker is, bestaat de kans dus dat Émile op eigen houtje naar de boomhut is gegaan en daar ongelukkig ten val is gekomen. Het is een scenario waarmee de onderzoekers rekening houden, maar die voorlopig niets heeft opgebracht. Zo zochten de speurders al in de buurt van de hut en vonden ze geen enkel spoor van de kleine jongen.