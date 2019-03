Ouders houden hoop dat Charly (17) Spaanse cel mag verlaten

Spanje blijft vasthouden aan de eis van vier jaar voor de van ontucht verdachte tiener Charly T. uit Noord-Holland. Vandaag was er een urenlange zitting. Rechter María Amor Martínez Atienza zal komende woensdag haar conclusies uit de doeken doen. De daadwerkelijke uitspraak komt later deze maand.

Volgens NRC kwamen de vader en moeder van de 17-jarige jongen met gemengde gevoelens het Paleis van Justitie in Alicante uit. Nog steeds hangt hun zoon een straf van vier jaar cel plus een jaar toezicht boven het hoofd wegens misbruik van twee Engelse meisjes. Mocht hij daartoe worden veroordeeld, dan mag hij wel in Nederland zijn straf uitzitten. Omdat een minderjarige in Nederland maximaal twee jaar in de cel kan belanden, zal hij in de praktijk dus geen vier jaar achter tralies zitten.

De zaak van de jonge Noord-Hollander roept al maandenlang vragen op. Charly zit sinds augustus in voorarrest, wat voor een minderjarige ongebruikelijk lang is, ook in Spanje. Op zijn laatste vakantiedag sprak hij af met twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar oud, die hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Ze dronken wodka en de meisjes werden er behoorlijk dronken van. Eenmaal thuis verklaarden ze dat Charly ze had misbruikt.

Wederzijds goedvinden

Volgens Charly is er inderdaad het een en ander gebeurd, maar met wederzijds goedvinden. Zijn familie en vrienden vermoeden dat de jonge meisjes een excuus wilden verzinnen voor het feit dat ze alcohol hadden gedronken.

Charly's vader Marco benaderde uit wanhoop de media met het verhaal. „Dan maak je mee wat de macht van de media is. De Nederlandse ambassadeur in Spanje kwam in actie, Tweede Kamerleden stelden vragen aan minister Blok, de stichting Prison Law bood hulp aan en de Nederlandse advocaat Robert Malewicz stortte zich op de zaak", vertelt Marco aan NRC. Verzoeken van de Nederlandse regering om Charly zijn voorarrest in Nederland te laten uitzitten, zijn afgewezen vanwege ‘vluchtgevaar'.