Ouders klagen pretpark aan na dood zoon tijdens achtbaanrit: ‘Hij mankeerde niets toen hij instapte’

De ouders van een 12-jarige jongen die eind juni op raadselachtige wijze overleed tijdens een ritje in de Hoosier Hurricane-rollercoaster in het Amerikaanse pretpark Indiana Beach hebben de directie daarvan aansprakelijk gesteld voor zijn dood. Volgens het bedrijf mankeert er echter niets aan de achtbaan en is de jongen zeer waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven.

Brayden Cooper-Douglas viel op 27 juni flauw in de populaire achtbaan aan de oevers van Lake Shafer in de Amerikaanse staat Indiana. Aan het einde van de rit bleek de jongen nog steeds bewusteloos en korte tijd later werd hij dood verklaard. Het autopsie-onderzoek, waarvan de resultaten gisteren bekend zijn gemaakt, heeft aangetoond dat de doodsoorzaak onbekend is. Het slachtoffer had geen verwondingen. Vermoed wordt dat de jongen tijdens de rollercoasterrit, die bekend staat als vrij extreem, een hartstilstand kreeg. ,,Ik kon niets bijzonders ontdekken”, vertelde lijkschouwer Tony Deibel aan lokale media. ,,Er was geen sprake van trauma, letsel, aangeboren afwijkingen of gifstoffen. Er is dus geen aantoonbaar verband met de achtbaan.”

De ouders van Braydon leggen zich niet neer bij de bevindingen van de schouwarts. Ze klagen de Apex Parks Group (APG) - het bedrijf dat eigenaar is van het pretpark - aan voor nalatigheid. APG is zich van geen kwaad bewust. ,,Direct na het incident is de attractie onderzocht door lokale en nationale autoriteiten. De achtbaan bleek veilig en kon al al snel weer worden geopend voor het publiek”, staat in een verklaring van de firma.