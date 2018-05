Ouders knokken erop los tijdens voetbalwedstrijd van hun kinderen

Het incident vond plaats tijdens een jeugdtoernooi voor spelers van 7 en 8 jaar oud. De knokpartij brak uit toen de jeugdelftallen van Tubize en Thes Sport tegen elkaar speelden. ,,Eerst waren ze over en weer aan het schelden", vertelt een getuige. ,,Wat later ontstond een ware knokpartij."

Op de beelden is te zien hoe één man plots over het veld naar een groepje ouders toe loopt. Enkele anderen proberen hem in bedwang te houden. Ondertussen loopt een andere man langs de zijlijn echter ook op het groepje ouders af. Hij deelt een lichte tik uit. Het slachtoffer reageert heftig, loopt zijn belager achterna en geeft hem een trap, waarna de twee beginnen te vechten. Op dat moment loopt het volledig uit de hand.

Volledig scherm Er werden stevige vuistslagen uitgedeeld langs de zijlijn. © Gianni Barbieux

Huilende kinderen

,,Spelertjes, die nog op het veld stonden, zagen alles gebeuren", vervolgt de getuige. ,,Enkele kinderen op en naast het veld begonnen te huilen." Pas toen enkele omstanders luid roepend tussenbeide kwamen, keerde de rust min of meer terug.

,,De wedstrijd, die toch al op zijn einde liep, is niet meer hervat", zegt de ooggetuige. Echt belangrijk was de wedstrijd overigens niet. ,,Het ging om plaats 25 of 26 op het toernooi", zegt organisator Wim Moortgat van FC Dender.