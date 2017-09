Ouders ontvoerde Otto: Gruwelijk gemarteld door Noord-Korea

,,We liepen het vliegtuig in'', vertelt vader Fred. ''De motoren ronkten nog, het was net geland. Wanneer we halverwege de trap zijn, horen we plots een ongecontroleerd en onmenselijk gejank. We wisten niet wat het was.''



Eenmaal binnen zien Fred en moeder Cindy dat de bron van het geluid hun zoon Otto is. ,,Zijn hoofd was geschoren, er liep een voedseltube door zijn neus en hij keek met nietszeggende blik voor zich uit terwijl hij hevig schokte. Hij was blind. Hij was doof. Toen we probeerden hem gerust te stellen zagen we zijn mond. Het leek alsof iemand met een tang de tanden van zijn onderkaak had bewerkt.''