Ouders Texaanse school-shooting verbolgen: waarom ging de politie zo laat naar binnen?

Terwijl Amerika zijn wonden nog likt na de vreselijke schietpartij in het Texaanse Uvalde, plaatsen betrokkenen vraagtekens bij het optreden van de politie. Want waarom duurde het meer dan 40 minuten voor schutter Salvador Ramos werd overmeesterd? ‘Ze hadden meer kunnen doen.’

'Ga naar binnen! Ga naar binnen!’ zouden toekijkende vrouwen bij de Robb Elementary School geschreeuwd hebben tegen politiemensen die buiten de school stonden opgesteld. Omstanders smeedden zelfs plannen om zelf maar naar binnen te gaan. Een van hen was Javier Cazares, wiens dochter Jacklyn ook stierf door een kogel uit het geweer van Salvador Ramos.

,,Laten we naar binnen rennen, riep ik, want de agenten doen niet wat ze zouden moeten doen. Er had meer gedaan kunnen worden. Ze waren onvoorbereid.”

Een en ander blijkt uit gesprekken die persbureau AP voerde met getuigen van de massaslachting in de basisschool in het Texaanse plaatsje Uvalde. Daarbij werden negentien schoolkinderen en twee van hun onderwijzers doodgeschoten door de 18-jarige Salvador Ramos. Het was de laatste schooldag voor de zomervakantie.

Veiligheidsfunctionaris

Omwonende Juan Carranza zag hoe de schutter met zijn truck in een sloot vlakbij de school crashte. Ramos pakte zijn semiautomatische wapen en schoot op twee mensen die een eindje verderop stonden. Ook zou hij een gewapende veiligheidsfunctionaris van de school hebben getroffen - onduidelijk is of daarbij geweervuur is uitgewisseld.

Nadat de 18-jarige Ramos de school binnenging, schoot hij ook op twee agenten die inmiddels gearriveerd waren. Zij raakten gewond. Daarna opende hij het vuur op de aanwezigen in de school. Alle slachtoffers bevonden zich in hetzelfde lokaal, dat door de schutter was gebarricadeerd.

Onder hen was Eliahna Garcia (10), een meisje dat volgens haar tante van zingen, dansen, sport en haar familie hield. En Uziah Garcia, 8 nog maar, en de liefste kleine jongen die zijn opa ooit gekend heeft. Xavier Javier Lopez (10) keek uit naar de zomer, waarin hij vooral veel zou gaan zwemmen.

Volledig scherm Politiemensen helpen een vrouw die haar medeleven komt uiten bij de herdenkingsplek voor de slachtoffers van de mass-shooting in Texas. © AP

Steve McCraw, een vertegenwoordiger van de lokale overheid liet Amerikaanse media weten dat er 40 minuten tot een uur passeerden tussen het moment dat Ramos het vuur opende en het moment dat hij werd doodgeschoten door de politie. Later zei een woordvoerder echter dat dat nog niet duidelijk was. ,,Bottom line is dat de politie er was”, zei McCraw ook. ,,Ze kwamen onmiddellijk in actie en hielden Ramos in het klaslokaal.”

Een bron binnen de politie zegt tegen AP dat het in eerste instantie niet lukte de deur van het lokaal te forceren. Een medewerker van de school zou daarop een sleutel zijn gaan halen om de deur te openen. Ooggetuige Juan Carranza snapt niet dat het zo lang moest duren. ,,Er waren meerdere agenten. Er was maar één schutter.”

Vraagtekens

Volgens de New York Times kwam de eerste melding over een gewapende man dinsdag om 11.30 uur lokale tijd. Iets na 13.00 uur werd Ramos zelf dodelijk verwond. De krant zegt dat er ook vraagtekens zijn over de rol van de veiligheidsfunctionaris van de school. Waarom greep hij niet in?

Uiteindelijk werd Ramos overmeesterd door een tactische eenheid van de grenspolitie. Uit een voorlopig rapport waaruit de New York Times citeert zou blijken dat alle dodelijke slachtoffers al in de eerste minuten na het binnentreden van Ramos zijn gevallen. De vraag is dus wel of de politie überhaupt op tijd had kunnen zijn.

Het drama in de buurt van de Mexicaanse grens doet het debat over de Amerikaanse wapenwetgeving opnieuw oplaaien. Het toeval wil dat wapenlobbyorganisatie NRA morgen zijn jaarvergadering houdt in Houston, ook in Texas. Onder meer de Texaanse gouverneur Greg Abbott en oud-president Donald Trump staan op de gastenlijst. De NRA meldt in een statement dat het evenement gewoon doorgaat.

