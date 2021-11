Ouders van Cleo (4) reageren voor het eerst: ‘Dankbaar dat we ons meisje weer in armen kunnen sluiten’

De ouders van Cleo Smith bedanken iedereen die betrokken is geweest bij de bevrijding van hun 4-jarige dochter. ,,We zijn zo dankbaar dat we ons kleine meisje weer in onze armen kunnen sluiten en ons familie weer compleet is”, laten ze weten in hun eerste publieke verklaring sinds de Australische Cleo weer terecht is.

Via de Australische politie lieten Cleo’s moeder Ellie Smith en stiefvader Jake Gliddon vandaag weten dat ze zich ‘nederig voelen’ door de liefde en steun die ze hebben ontvangen vanuit Australië en de rest van de wereld.

De 4-jarige Cleo verdween tijdens een kampeertocht op 16 oktober ’s nachts uit haar tent in noordwest-Australië. Ze werd deze week - na achttien dagen - in goede gezondheid teruggevonden in een woning in de westelijke kustplaats Carnarvon, een paar minuten van haar ouderlijk huis. Ze was naar verluidt met speelgoed aan het spelen toen de politie een inval deed. De 36-jarige Terry Kelly werd aangehouden voor de ontvoering.

Quote We zijn zo dankbaar dat we ons kleine meisje weer in onze armen kunnen houden, en dat onze familie weer compleet is Cleo’s moeder Ellie Smith en stiefvader Jake Gliddon

,,We willen graag de politie van de staat West-Australië, iedereen die meehielp met de oorspronkelijke zoektocht, de gemeenschap in Carnarvon, lokale bedrijven, en natuurlijk onze familie en vrienden bedanken”, meldden ze in hun verklaring volgens The Guardian. ,,We zijn zo dankbaar dat we ons kleine meisje weer in onze armen kunnen houden, en dat onze familie weer compleet is. Nu we de draad van het leven weer proberen op te pakken, verzoeken we jullie om onze privacy te respecteren.”

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Terence Darrell Kelly is vandaag naar een zwaarbeveiligde gevangenis overgebracht. © Getty Images

Vandaag is de verdachte Terence Darrell Kelly naar een zwaarbeveiligde gevangenis overgebracht, nadat hij sinds zijn arrestatie al twee keer in het ziekenhuis behandeld moest worden omdat hij zichzelf iets aan had gedaan. De 36-jarige man is inmiddels formeel in staat van beschuldiging gesteld. Hij handelde waarschijnlijk alleen, meldt de politie.

Verdachte volgde moeder

Intussen komen er steeds meer details over Kelly naar buiten via de Australische pers. Zo reageerde Kelly’s Facebook-account met een ‘verdrietige’ emoji op een nieuwsbericht over de vermiste vierjarige kleuter. Zijn profiel volgde ook Cleo’s moeder Ellie op sociale media op het moment van zijn arrestatie. Het is onduidelijk of hij Ellie al volgde voordat Cleo werd ontvoerd.

Ook schreef hij volgens Daily Mail uren voordat Cleo’s moeder ontdekte dat haar dochtertje vermist was, een bericht over zijn behoefte aan privacy. ‘Ik kan geen vriendschapsverzoeken van vreemden accepteren... Ik leef een privaat leven en ik respecteer degenen op mijn vriendenlijst ​​om ervoor te zorgen dat ook hun privacy wordt gerespecteerd’, luidde zijn bericht om 5 uur ’s ochtends op 16 oktober, de dag van de kidnapping. ‘Wij, de volwassenen, moeten online oppassen’, klonk het nog.

Mogelijk schreef Kelly, die overigens niet bij de politie bekend is als pedoseksueel, de mysterieuze post kort nadat hij Cleo had ontvoerd. Om 3 uur ’s nachts hadden getuigen een auto van de camping zien wegrijden in de richting van Carnarvon. Gisteren schreef de online krant WA Today al dat Kelly een obsessie met poppen zou hebben. Zo zou de man speciaal een kamer in zijn huis aan het speelgoed hebben gewijd.