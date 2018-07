Ouders winnen strijd over beschilderen huis met zoonliefs favoriete Van Gogh

Nancy Nemhauser en Lubomir Jastrzebski lieten de muurschildering vorig jaar aanbrengen voor het geval hun zoon zou verdwalen in Mount Dora, zo'n 48 kilometer ten noordwesten van Orlando. De Sterrennacht van kunstschilder Van Gogh is het lievelingskunstwerk van de autistische jongvolwassene die bij zijn ouders woont. Het originele kunstwerk - dat geldt als een van de grote meesterwerken van Van Gogh - hangt in het Museum of Modern Art in New York. Van Gogh schilderde het in juni 1899 tijdens zijn opname in het ziekenhuis in Saint-Rémy-de-Provence voor een psychiatrische behandeling.

,,God verhoede dat onze zoon op een dag in een situatie terechtkomt waarin hij niet in staat is om zijn woonadres te verwoorden. In dat geval hopen we dat hij in staat is om op zijn minst te zeggen dat hij bij het Van Gogh-huis hoort zodat mensen hem kunnen helpen en hopelijk thuis brengen", lichtte de moeder telefonisch toe tegenover het Amerikaanse persbureau Reuters.

Graffiti

Haar echtgenoot en zij kregen in juli vorig jaar te horen dat de muurschildering verwijderd moest worden omdat het in de ogen van de gemeente graffiti was. De autoriteiten kwamen daar later op terug en zeiden dat de muurschildering in strijd was met de plaatselijke bewegwijzeringsregels. Het kunstwerk zou ook automobilisten kunnen afleiden waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang kwam. De vergrote versie van Van Gogh's meesterwerk was bovendien ongepast in de residentiële woonwijk omdat het de woning veranderde in een kleine toeristische trekpleister, aldus de gemeente.

Zij beval het ouderpaar in september huis en muur te laten overschilderen in een effen kleur op straffe van een dwangsom van 100 dollar (zo'n 86 euro) voor elke dag dat ze het overschilderen zouden uitstellen. Nemhauser en Jastrzebski weigerden en klaagden de gemeente in februari aan wegens schending van hun grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting. Het boetebedrag was toen al opgelopen tot ruim 10.000 dollar (meer dan 8575 euro).

Een speciale rechter oordeelde in april dat de gemeente in haar recht stond en door mocht gaan met het afdwingen van het overschilderen op straffe van een dwangsom.

Schikking

Uiteindelijk bereikten de strijdende partijen deze week een akkoord over een schikking. Nemhauser en Jastrzebski krijgen 15.000 dollar (12.862 euro) van de gemeente als vergoeding voor de gemaakte (juridische) kosten, de muurschildering mag blijven en zal worden gevrijwaard van verdere gemeentelijke vorderingen.

Het ouderpaar reageerde verheugd. ,,Natuurlijk zijn we heel blij met de schikking. Die omvat alles wat we wilden bereiken", zei hun advocaat op een persconferentie. Daarbij was ook burgemeester Nick Girone van Mount Dora aanwezig. Hij verontschuldigde zich bij Nancy Nemhauser en Lubomir Jastrzebski en zei dat de stad blij is dat de zaak is opgelost.

Volledig scherm Lubomir Jastrzebski (l) en Nancy Nembhauser (r) met hun autistische zoon voor hun tot kunstwerk omgetoverde huis met de muurschildering van De Sterrennacht van Van Gogh. © REUTERS