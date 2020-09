Overheid VS onderzoekt vermeende baarmoederverwijdering migranten

De beschuldigingen werden geuit door Dawn Wooten, een voormalige verpleegster in het detentiecentrum in Irwin County, in de staat Georgia. Zij stelt dat vrouwelijke gevangenen die klaagden over heftige menstruatiepijn of om anticonceptie vroegen, naar gynaecologen buiten de gevangenis werden gestuurd en dat velen van hen buiten hun weten om een hysterectomie kregen, ofwel een baarmoederverwijdering. ,,Veel van hen zeiden dat zij niet begrepen wat er met ze gedaan werd. Niemand heeft het hen uitgelegd", aldus Wooten.



Mensenrechtenorganisaties Project South en Government Accountabillity Project dienden maandag naar aanleiding van Wootens getuigenis een klacht in. Prominente Democraten zoals voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en senaatsfractieleider Chuck Schumer spraken schande van de vermeende praktijken in het detentiecentrum.