Overleden opvarende schip Belgisch kanaal blijkt toch 63-jarige Nederlander

‘Dood aan Amerika’ : Iran viert veertigste verjaardag van gijzeling VS-ambassade

12:58 Duizenden mensen hebben vandaag bij de oude Amerikaanse ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran gevierd dat daar veertig jaar geleden een gijzelingsactie was tijdens de Iraanse Revolutie. Vorig jaar bereikte de relatie tussen beide landen een dieptepunt toen president Trump de VS terugtrok uit de nucleaire deal met Iran.