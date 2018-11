Overleden pooier wint plek in parlement Nevada

In de schaduw van de Congresverkiezingen in Amerika werd er ook op lokaal niveau gestemd. Zo veroverde de beroemde Amerikaanse bordeeleigenaar Dennis Hof een plekje in het parlement van de staat Nevada. Genieten kan hij niet van zijn overwinning. De ‘Trump van Pahrump’ overleed namelijk drie weken geleden.

Tot dat moment was Hof de grote favoriet om Nye County, van oudsher een Republikeins district, te vertegenwoordigen in het parlement van Nevada. Zijn dood bleek geen sta in de weg. Bijna 70 procent van de stemmers verkoos hem boven zijn (levende) democratische opponent Lesia Romanov.

Striptent

Hof typeerde zichzelf als de bekendste pooier van de VS. Hij exploiteerde een striptent en verscheidene bordelen. Over hem en zijn zaken werd door betaalzender HBO een serie gemaakt. Op 16 oktober werd hij op 72-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn bed in het Love Ranch bordeel.