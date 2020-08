Overleden vrouw (55) van ambassadeur Libanon redde twee levens

De krachtige explosie veroorzaakte een enorme ravage in de stad en eiste volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd dodelijke slachtoffers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid raakten zesduizend mensen gewond, zeker 120 slachtoffers verkeren volgens de autoriteiten in kritieke toestand. Nog 21 mensen worden vermist. Er raakten naast Waltmans-Molier vijf andere Nederlanders lichtgewond. Vier van hen waren verbonden aan de Nederlandse ambassade.



De oorzaak van de twee ontploffingen is niet bekend, maar het explosieve ammoniumnitraat dat de enorme schade aanrichtte, lag al jaren in de haven in een loods die daar niet geschikt voor was. Douane en havenautoriteiten hadden er vaak op aangedrongen het levensgevaarlijke spul weg te halen. Het was er opgeslagen omdat het door justitie in beslag was genomen.



Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers keren zich nu ook tegen de regering omdat ze die nalatig en corrupt vinden en daarmee verantwoordelijk houden voor de ramp.



De Libanese regering van premier Hassan Diab staat volgens lokale media op het punt om af te treden. Vandaag is de derde minister uit Diabs kabinet opgestapt, maar volgens berichten in de media is de woede in Libanon over de explosie zo groot dat ook de rest van het kabinet snel het veld moet ruimen.



De nationale actie voor de slachtoffers van de ramp heeft binnen 72 uur de eerste 2,2 miljoen euro aan giften opgeleverd, blijkt uit een eerste tussenstand van Giro555. Marcel van der Steen van Giro555 zegt vanuit Beiroet: ,,Ik ben hier nu enkele dagen en wat hier gebeurd is en waar de inwoners van Beiroet mee geconfronteerd worden, is nog steeds niet te bevatten. Fantastisch dat de noodhulpverlening in volle gang is en de lokale bevolking, daar waar dat kan, keihard meehelpt.”