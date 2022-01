Overleg in Genève ‘laatste kans’ voor afwenden oorlog Oekraïne

Nederland­se sekslogé krijgt strafver­min­de­ring voor brute moord op zijn Zwitserse gastheer

Een Nederlandse veertiger die 2 jaar geleden in Zwitserland 14 jaar cel kreeg voor de brute moord op een 62-jarige man bij wie hij logeerde in ruil voor seks, heeft in hoger beroep een strafvermindering van 4 jaar gekregen.

20 januari