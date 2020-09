Overlevende Charlie Hebdo: ‘Dode lichamen lagen over elkaar heen’

Politieman Christian Deau staat in de rechtszaal. Op beeldschermen komen foto’s en video’s van onder meer bewakingscamera’s voorbij.



,,Lichaam C dat is mijnheer Wolinski’’, vertelt Deau zakelijk. De mensen in de zaal kijken naar de beelden van cartoonist Wolinski die in het bloed ligt op de redactie van Charlie Hebdo. Op de beelden staat er een C bij zijn lichaam. ,,Hij werd drie keer geraakt.’’