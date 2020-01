Overstromingen Jakarta eisen meer dan twintig doden

Feest al 7 minuten (!) na nieuwjaar stilgelegd, hondsbruta­le tieners ‘braken de tent af’

1 januari Het oudjaarsfeest in The Lounge in het Belgische Eeklo, boven Gent, is zwaar uit de hand gelopen. Al zeven minuten na middernacht werd het feest na veel commotie stilgelegd door uitbaters van de zaal.