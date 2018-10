Overstromingen Jordanië treffen schoolreisje: al achttien doden

De slachtoffers werden door het kolkende water verrast tijdens een schoolreisje. Ze maakten deel uit van een groep van 44 die op weg was naar een warmwaterbron in de bij toeristen populaire regio Zara Maeen. Behalve de kinderen en leraren zijn mogelijk ook andere dagjesmensen meegesleurd. Het is onduidelijk of en hoeveel vermisten er zijn. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen. De zoektocht naar overlevenden is nog gaande.