Overval op Nederlands reisgezelschap in Zuid-Afrika

Zevende aanhouding na aanslag op metro Londen

12:36 De Britse politie heeft vandaag opnieuw een aanhouding verricht in verband met de bomaanslag op een metro in Londen eerder deze maand. De 20-jarige man werd door antiterreureenheden opgepakt in een huis in de stad Cardiff in Wales, zei de politie in Londen.