Pa Jobs wilde Lisa leren dat ze niet op zijn succes kon meeliften

Op bezoek bij haar doodzieke vader gebruikte Lisa Brennan-Jobs in zijn badkamer stiekem een dure gezichtspray met rozengeur. Niet veel later omhelst ze de legendarische technologiegoeroe die haar verwekt heeft. ,,Ik kom gauw weer," zegt ze. Hij: ,,Lis? Je ruikt naar toilet."



Was hij gemeen tegen zijn dochter? Hij had ook al jarenlang volgehouden dat een van de eerste Apple-computers, de Apple Lisa, níet naar haar genoemd was. Pas toen U2-zanger Bono er eens naar vroeg, gaf hij het toe.



Zij ziet het als een les: pa Jobs wilde haar leren dat ze niet op zijn succes kon meeliften. Zoals hij haar ook bits meedeelde dat ze he-le-maal niets zou krijgen, nadat ze vroeg of ze zijn Porsche mocht hebben als hij erop uitgekeken was. En die toiletopmerking? Hij was gewoon 'eerlijk', denkt dochter Lisa. Haar vader wilde haar sterker maken, zei ze de afgelopen weken in interviews vanwege de publicatie van haar memoires.



Lisa werd geboren toen Steve Jobs 23 was. De man achter Apple ontkende aanvankelijk haar vader te zijn, en steunde haar moeder alleen financieel na een rechtszaak en een dna-onderzoek. Pas als tiener werd Lisa deel van zijn familie - al ontkende Jobs op de Apple-website nog altijd haar bestaan. Hij had drie kinderen, stond daar - terwijl het er toch echt vier waren.