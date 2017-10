Paarden mishandeld: schokkende praktijken van bloedboerderijen

Op 'bloedboerderijen' in Zuid-Amerika worden tienduizenden drachtige merries mishandeld om een hormoon uit hun bloed te halen. Dat hormoon wordt ook in de Nederlandse veehouderij gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. Lees het hele artikel hier. Let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.