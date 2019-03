Paaseiland verhuurt stenen reus om wereldberoemde beelden te redden

Slechts rechthoekige figuren

,,Ik stel me voor dat de Moai er over een eeuw uit zullen zien als rechthoekige figuren’’, zegt Tahira Edmund van het Chileense staatsbosbeheer die de korstmossen te lijf gaat. De bekendste beeldengroep van 15 exemplaren aan de kust en een aantal bij de Ranu Rarakugroeve gelegen beelden worden al onder handen genomen. Het 166 vierkante kilometer metende eiland kent echter zo'n 30.000 archeologische plaatsen. Het merendeel daarvan staat dag in dag uit bloot aan de elementen. Om alle beelden te beschermen zou, buiten hulp en expertise uit het buitenland, een bedrag van 500 miljoen Amerikaanse dollars nodig zijn. ,,Het zal nooit helemaal lukken om de invloed van de tijd en het weer tegen te houden, maar als we het iets kunnen vertragen kunnen meer mensen de beelden nog zien’’, zegt Haoa. En die toeristen zijn belangrijk, want ze vormen de grootste bron van inkomsten voor het eiland. En daarmee de redding van de Moai.

Slim plan van burgemeester

De burgemeester van Paaseiland heeft overigens een slim plan bedacht. Hij wil geld zien van de landen waarvan ontdekkingsreizigers in de loop der eeuwen beelden hebben meegenomen. Zo staat de Hoa 2 meter 12 hoge Hakananai’a al 150 jaar in het Britse nationale museum in Londen.



Een delegatie van de Chileense overheid en eilanders bezocht het museum afgelopen november om daar de terugkeer van het 4000 kilo wegende beeld te bepleiten. De museumdirectie was daar best toe bereid, maar burgemeester Pedro Edmunds Paoa ontvouwde zijn innovatieve idee.



Paoa stelde voor om de Hoa Hakananai’a als een soort ambassadeur voor Paaseiland in het Londense museum te laten staan. Tegen betaling weliswaar. Met dat geld kunnen de beelden thuis worden opgeknapt. ,,We winnen op deze manier veel meer’’, sprak de Paaseilandse burgervader.



Lees verder onder de foto