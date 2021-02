Pakistan zoekt vermiste klimheld op K2, zoon brak klim af en wachtte 20 uur in tentje op vader

Het Pakistaanse leger zoekt nu al dagen bovenop de steile, ijskoude flanken van Himalayaberg K2 naar drie vermiste klimmers. Een van hen is Muhammad Ali Sadpara, een 45-jarige nationale klimheld die in zijn leven al acht van de hoogste bergen ter wereld bedwong. Zijn zoon Sajid (20) keerde vlak voor de top van de op een na hoogste berg terug en zag zijn vader in de sneeuw verdwijnen. ,,Ik heb 20 uur op hem gewacht voordat ik naar beneden ging.”

Een groep van zo'n twintig tot vijfentwintig klimmers besloot vorige week de top van de K2 te beklimmen. Dat gebeurt meestal niet in de winter, wanneer sneeuwstormen en koude de flanken van de berg teisteren. Pas op 17 januari van dit jaar lukte het een groep Nepalese sherpa's voor het eerst om een winterse beklimming van de 8611 meter hoge berg met succes af te ronden.

Vrijdag bleven alleen Muhammad Ali Sadpara en zijn zoon Sajid, de 47-jarige IJslander John Snorri en de 33-jarige Chileen Juan Pablo Mohr over. Een ervaren groep. Vader Muhammad Ali beklom in zijn leven al acht van de veertien hoogste bergen in de wereld die hoger zijn dan 8000 meter. De K2 bedwong hij al een keer in 2018. Zoon Sajid deed dat in 2019.

Volledig scherm Mohammad Ali Sadpara (links) met een lid van de Alpine Club Pakistan. © via REUTERS

Het viertal haalde het laatste kamp voor de top en klom door. Maar vlak voor de beruchte ‘flessenhals’ - het stuk op 300 meter van de piek dat bekend staat als het lastigste - besloot Sajid om te keren. Zijn zuurstofapparaat werkte niet naar behoren. Hij zag zijn vader, de IJslander en de Chileen voortploegen door de sneeuw.

‘Het was niet ver meer’

Sajid ging terug naar het kamp en wachtte daar op het drietal. Hij ging ervan uit dat ze de top zouden halen. ,,Het was niet ver meer.” Maar de tijd verstreek. De jongeman wachtte 20 uur en hield het lampje bij zijn tent al die tijd aan. ,,Dan zouden ze het zien bij terugkomst.”

De hoop op het levend terugvinden van de Pakistaanse klimheld en zijn kompanen is inmiddels weg. Het drietal verdween vrijdagmiddag en is na drie dagen nog steeds niet gesignaleerd. In de winter heeft de K2 een ondergrond van glad ijs, zijn er windstoten van 200 kilometer per uur en temperaturen tot -60 graden. ,,Hun kansen op overleving in deze omstandigheden zijn zo goed als nul. Misschien kan je één dag overleven, maar niet drie”, zegt Sajid.

Het Pakistaanse leger zette een reddingsoperatie op poten, maar zondag moest die worden stilgelegd vanwege verslechterde weersomstandigheden. ,,Ik heb ze gezegd de reddingsoperatie door te zetten, maar dan om hun lichamen te bergen.”

Doden

Het was de tweede poging van de groep om de K2 deze winter te beklimmen. Het seizoen is hels op de hoge berg. Al drie klimmers lieten in de afgelopen maand het leven. Op 5 februari werd het lichaam geborgen van de Bulgaar Atanas Skatov.

De Spanjaard Sergio Mingote (49) kwam om het leven op dezelfde dag dat de groep Nepalezen wel de top van de berg haalde. En niet veel later overleed ook de Amerikaan Alex Goldfarb-Rumyantzev op een top nabij de K2.

Volgens Sajid Ali Sadpara had zijn vader maar één droom. Om nog één keer de Pakistaanse vlag op de top van de K2 te planten. ,,Hij zei altijd tegen me dat het onze berg was en dat Pakistani's degenen moesten zijn die hem beklommen.”

Volledig scherm Een van de kampen op de flanken van de K2. © AFP

Volledig scherm Een legerhelikopter vliegt over het basiskamp van de K2. © AFP