Pakistanen over Wilders: Hij was zelf begonnen

Cynisch

Overwinning

Het is de Pakistaanse regering die de overwinning opeist. 'Dankzij diplomatieke inspanningen van premier Khan is de crisis met Nederland bezworen', meent minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi. Hij feliciteert het hele Pakistaanse volk en in het bijzonder de moslimgemeenschap met deze morele overwinning.



Toch, wie verder zoekt, hoort ook andere geluiden. Maria Umar, vrouwenactivist en oprichtster van de Women Digital League die vrouwen traint online hun bedrijf op te zetten, noemt zowel de tekenwedstrijd van Geert Wilders als de demonstraties van de radicale Khadim Rizvi te kinderachtig voor woorden. Ze vindt dat haar regering te veel tijd heeft besteed aan deze 'kleuters'. ,,Als ik de leider van dit land was, zou ik me op binnenlandse problemen concentreren. We hebben een schooluitval van 24 miljoen kinderen. Veertig procent van de bevolking moet het met een dollar per dag doen. Onze bestuurders maakten zich een week druk om een zonderling in Nederland.''