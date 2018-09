Palestijn gedood bij de Israëlische grens

Griekse parlementa­riër gewond na mishande­ling door ex­treem-recht­se activisten

1:53 Een Griekse parlementariër van de linkse regeringspartij Syriza is zondag in het ziekenhuis beland nadat hij door een groep extreem-rechtse aanvallers in elkaar werd geslagen. Petros Konstantineas was afkomstig van een voetbalwedstrijd met zijn zoon.