Palestijnen naar Den Haag om Trumps ambassade uit Jeruzalem te krijgen

Perfect gezin tot moeder werd vermoord en vader meest gezochte crimineel werd

19:18 De familie Chadwick uit Californië leek een perfect gezin: een prachtig huis in een gegoede buurt in Newport Beach, maakte veel internationale reizen en de drie kinderen gingen naar de beste scholen. Het bleek maar schijn toen moeder Quee Choo (46) in 2012 werd vermoord en vader Peter (54) spoorloos verdween. De politie doet nu een uiterste poging de zaak alsnog op te lossen.