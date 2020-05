Paniek in de VS: er is een tekort aan hamburgers

Bijna één op de vijf vestigingen van fastfoodrestaurant Wendy’s zat al zonder hamburgers, bleek uit cijfers van financiële dienstverlener Stephens Inc. Diverse supermarkten in de VS stellen limieten aan de hoeveelheid vlees die klanten mogen kopen, en de vleesprijzen schieten de lucht in. De schaarste kan tot in augustus duren, waarschuwen handelaren.

Het is een punt van grote zorg, in vleesland Amerika. Geen volk ter wereld eet zoveel vlees als de Amerikanen, die elk gemiddeld 120 kilo per jaar verorberen. President Trump beloofde persoonlijk met de CEO van Wendy’s te bellen om een oplossing te vinden.

Besmettingen in slachterijen

De tekorten zijn ontstaan vanwege het grote aantal coronabesmettingen onder het personeel van slachterijen. Meer dan twintig grote vleesverwerkingsfabrieken moesten in de afgelopen maanden sluiten vanwege zieken. De veelal laagbetaalde immigranten die aan de lopende band staan, werken schouder aan schouder en klagen over gebrek aan bescherming. Ze blijven vaak komen als ze zich niet goed voelen, omdat ze vrezen inkomen te verliezen. In een slachterij in het stadje Waterloo in Iowa raakte bijvoorbeeld meer dan een derde van de werknemers besmet voordat de slachterij onder druk van vakbonden en de lokale overheid sloot.

Quote Je moet ze pushen, push ze nog meer Donald Trump tegen zijn landbouwminister over de vleesfabrikanten Met een beroep op een oude oorlogswet heeft president Trump de vleesverwerkers opgedragen te blijven draaien. Dat beperkt de mogelijkheden om de bedrijven aansprakelijk te houden als werknemers ziek worden of overlijden. Maar om afstand te kunnen houden tijdens het werk draaien veel slachterijen nu op halve kracht. Trump wil dat de vleesfabrikanten hun productie opschroeven. Hij zei tegen zijn landbouwminister vorige week in een gezamenlijk persconferentie: ,,Je moet ze pushen, push ze nog meer.”



Omdat de capaciteit om dieren te slachten flink verminderd is, hebben sommige boeren besloten hun varkens te ruimen. Volgens vakbond UFCW zijn zeker twintig medewerkers van de vleesindustrie overleden, en hebben 5000 mensen corona-symptomen. Stuart Appelbaum, voorman van de vakbond RWDSU, die onder meer werknemers van kippenslachterijen vertegenwoordigt: ,,We zouden willen dat de regering zoveel zou geven om de levens van werkende mensen als om vlees en vleesproducten.”

Volledig scherm Waarschuwingen op de menulijst van fastfoodketen Wendy's. © Getty Images