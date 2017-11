Paradise Papers: rijke Europeanen sluizen 120 miljard aan belastinggeld weg

Veel vragen dus rond het handelen van de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross. Niet alleen levert zijn rederij diensten aan Kirill Shamalov, de schoonzoon van Russisch president Vladimir Poetin, maar ook aan andere Russische oligarchen. Een aantal daarvan staat op de Amerikaanse sanctielijsten vanwege de Russische inval in Oekraïne. In de Amerikaanse media ligt Ross daarom nu zwaar onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Als minister van Handel moet Ross bijvoorbeeld aan president Trump adviseren over het sanctieregime.



Vervelend voor Trump zijn ook de onthullingen rond Facebook en Twitter. Uit Paradise Papers blijkt dat Yuri Milner, Russisch miljardair en belangrijk investeerder in zowel Facebook als Twitter nauwe financiële banden had met twee bedrijven die eigendom zijn van de Russische overheid.



De linken tussen Milner, Twitter en Facebook waren al bekend. Maar zijn relatie met de financiële instellingen van het Kremlin is nieuw. Diezelfde Milner heeft ook tonnen geïnvesteerd in het bedrijf Cadre, waarvan een van de oprichters niemand minder is dan Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump die ook in opspraak kwam vanwege zij contacten met de Russen. Het is allemaal koren op de molen van tegenstanders van president Donald Trump die menen dat het Kremlin bijvoorbeeld invloed had over Twitter en Facebook bij het verspreiden van ‘fake news’ tijdens de presidentverkiezingen.