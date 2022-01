Parijse Grand Palais wordt een ‘beetje’ Nederlands

Het Grand Palais ligt naast de Champs-Élysées en trekt normaal zo’n 2 miljoen bezoekers per jaar, onder meer bij grote tentoonstellingen. Het werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1900. Het glazen dak en de glazen koepel zijn 17.500 vierkante meter en daarmee de grootste van Europa.

Sinds vorig jaar is het Grand Palais gesloten vanwege een grootschalige renovatie en de deuren gaan pas weer open in 2024. Voor het nieuwe interieur is het Franse architectenbureau Senzu aangewezen. En dat heeft het Nederlandse Oryzhom uitgekozen om mee te werken. ,,Wij moeten de inrichting gaan bepalen: waar komen de balies, de winkels en de garderobe bijvoorbeeld’’, vertelt Oryzhom-directeur Yann Martineau. ,,En we gaan de bezoekersstromen in dat immense Grand Palais reguleren, dus hoe en waar lopen en verplaatsen mensen zich van de ene zaal naar de andere.’’

Volledig scherm Het interieur van het Grand Palais met het enorme glazen dak. © Gamma-Rapho via Getty Images

Martineau is zelf Frans, maar woont al meer dan tien jaar in Nederland, heeft een Nederlandse partner, zijn bedrijf is Nederlands en hij wil ‘misschien ooit nog wel de Nederlandse nationaliteit aanvragen’, vertelt hij.

In het Parijse monument zullen zijn Hollandse invloeden terugkeren, vermoedt hij. ,,Ik zit in Den Haag, dus ik word natuurlijk beïnvloed door alles om mij heen. Ik kijk veel naar Nederlandse musea en hoe zij hun inrichting doen. En Nederlands design staat internationaal heel goed bekend.’’

Garderobe

Volgens hem loopt Nederland soms flink voorop als het gaat om de inrichting van gebouwen. En dat kan om kleine details gaan. ,,In Frankrijk zijn garderobes nog heel vaak van die nette balies waar je je jas afgeeft aan iemand en je dan een kaartje met een nummer krijgt. Nederland had al heel snel alleen haakjes, waar je zelf je jas aanhangt. Ook die kluizen om je spullen in op te bergen: die waren er tot voor kort in Frankrijk alleen op treinstations. Pas langzaam zie je dat nu op andere plaatsen, zoals in musea.’’

Oryzhom is een klein bedrijf, maar werkte al voor prestigieuze opdrachtgevers. Het was bijvoorbeeld betrokken bij de inrichting van het Louis Vuitton-museum aan de rand van Parijs. Het Haagse bedrijf zal deel uitmaken van een team van in totaal acht Franse en Amerikaanse ontwerp- en architectuurbedrijven die het nieuwe interieur van het Grand Palais voor hun rekening nemen.

