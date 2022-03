Parijse huurder moet ruim twee ton betalen vanwege Airbnb-verhuur

oorlog oekraïne LIVE | Nieuwe vredesbe­spre­kin­gen in Turkije, Kremlin: alleen inzet kernwapens bij 'existen­tiële dreiging’

In Turkije komen Oekraïense en Russische onderhandelaars vandaag voor het eerst in weken bij elkaar voor vredesonderhandelingen. Volgens Oekraïense overheidsvertegenwoordigers zijn er in Marioepol de afgelopen weken zeker 5000 mensen gedood en mogelijk zelfs het dubbele. En een woordvoerder van het Kremlin heeft gezegd dat Rusland alleen kernwapens zal inzetten als het bestaan van zijn land bedreigd wordt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

4:14