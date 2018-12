Parijse straatvegers stelen de show met rap

De straatvegers hebben in een interview toegelicht dat het allemaal een geintje moet blijven, maar wel een serieus geintje. ,,We vragen een beetje meer respect, maar de boodschap is vrolijk. Serieuze boodschappen komen niet aan, deze wel. Je ziet pas wat we doen als we er niet zijn.’’



Drie jaar geleden maakten ze ook een clip. ,,Maar dat was een grapje onder ons om te laten zien dat we het konden. Dit keer hebben we wat meer aan de muziek gewerkt en er een levendige clip bijgemaakt’’, zegt Christophe Bajo in de Franse media.



De Parijse wethouder die gaat over de reinigingsdiensten heeft de rappende straatvegers haar zegen gegeven en zegt dat het belangrijk is hun werk te respecteren. De mannen zingen: ,,We worden vaak als lui beschouwd maar onze favoriete wintersport is het slalommen tussen passanten en slecht geparkeerde tweewielers.’’