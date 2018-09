Parijzenaar krijgt drie maanden cel nadat hij vrouw in bus op haar billen sloeg

video Hoongelach bij VN voor zichzelf ophemelen­de Trump

25 september Donald Trump heeft vandaag voor geroezemoes en gegniffel gezorgd tijdens zijn toespraak bij de algemene vergadering van de VN in Washington. Toen hij zichzelf aan het begin van zijn speech ophemelde, werd in de zaal duidelijk hoorbaar gelachen. ,,Ik had die reactie niet verwacht, maar die is oké'', reageerde Trump met een glimlach.