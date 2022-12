Parlement Peru stemt na dodelijke demonstraties in met vervroegde verkiezingen

Zware aardbeving in belangrijk oliewin­nings­ge­bied Texas

Het westen van Texas is vrijdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,4. Het gaat om een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in de regio, die bekendstaat om de grote hoeveelheid olie die er gewonnen wordt. Dat gebeurt er ook door middel van het omstreden fracking, een methode met mogelijke ecologische consequenties, melden Amerikaanse media. Er zijn geen berichten van schade of gewonden.

17 december