Partij van 118 slagtanden in beslag genomen in Kameroen, smokkelaars opgepakt

Er is bijna 675 kilo ivoor in beslag genomen. Het gaat om de grootste vangst in Kameroen in de afgelopen vijf jaar. Het ivoor, dat uit Gabon kwam, werd vervoerd in een bestelwagen met een dubbele bodem, waarin ook hout lag. De bestemming van het ivoor was Azië. Vier smokkelaars, drie uit Kameroen en een Gabonees, zijn volgens de douane opgepakt.