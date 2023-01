Partij van Bolsonaro wil leden royeren die betrokken waren bij bestorming overheidsgebouwen

De leider van de Liberale Partij (PL) van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdag gezegd dat partijleden die hebben deelgenomen aan de bestorming van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia per direct uit te partij zullen worden gezet.

Het gaat specifiek om situaties waarbij ze worden geïdentificeerd op videobeelden waarop is te zien dat ze geweld gebruiken. Partijleider Valdemar Costa Neto zei dat zijn partij de bestorming veroordeelt. “Als leden van de partij gezien worden op videobeelden van het vernielen van de overheidsgebouwen, zullen we ze meteen verbannen”, zei hij in een interview. Volgens de leider van de grootste partij in het Braziliaanse Congres zit een extremistische minderheid achter het vandalisme. Deze groep vertegenwoordigt volgens hem niet zijn partij.

Aanhangers van de rechts-populistische oud-president Jair Bolsonaro bestormden zondag het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in Brasilia. Daarbij richtten ze enorm veel schade aan. De demonstranten weigeren de verkiezingsnederlaag van de uiterst rechtse Bolsonaro tegen zijn linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva in oktober te accepteren.

De Braziliaanse opperrechter heeft inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Anderson Torres, de man die op de dag van de bestorming verantwoordelijk was voor de veiligheid in de Braziliaanse hoofdstad. Hij was minister van Justitie onder Bolsonaro en daarna hoofd veiligheid van het Federaal District in Brasilia.

De Liberale Partij heeft de overwinning van Lula da Silva wel erkend, in tegenstelling tot Bolsonaro zelf. Vlak voor de beëdiging van Lula vertrok hij naar de Amerikaanse staat Florida. Daar verblijft hij een vakantiehuis in de stad Orlando. Meerdere Democratische politici in de VS hebben opgeroepen tot Bolsonaro's uitlevering. Zelf zegt de oud-president dat hij van plan is voor het einde van de maand terug te keren naar Brazilië.