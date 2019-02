Partijgenoten eisen aftreden gouverneur vanwege racistische studentenfoto

Update Zoon oud-bok­ser Rudi Lubbers is bij zijn vader, Rudi's vrouw naar het ziekenhuis

1 februari Marco Lubbers, de zoon van oud-topbokser Rudi Lubbers (73) is vanavond gearriveerd in Kosharitsa, een dorpje in het verre oosten van Bulgarije. Hij is geschrokken van de erbarmelijke situatie waarin Lubbers en zijn partner Ria leven. Voor de zieke Ria is meteen een ambulance gebeld. Rudi en Ria leven al jaren in een vervallen bestelbusje. Rudi zit nu in een appartement.