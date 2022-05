Pas tegen de avond druppelden de namen van de slachtoffers binnen

Urenlang hebben familieleden in Texas in ongewis gezeten over het lot van de leerlingen van de basisschool in Texas, waar bij een schietpartij zeker negentien kinderen om het leven zijn gekomen. Sommigen vroegen zelfs hulp op sociale media in een wanhopige poging hun kinderen te vinden.

Adolfo Cruz, een 69-jarige airco-reparateur, stond dinsdagavond (lokale tijd) nog steeds buiten de Robb Elementary School in de stad Uvalde terwijl de zon onderging, wachtend op bericht over zijn 10-jarige achterkleindochter, Elijah Cruz Torres. Cruz reed naar de plaats delict na een angstaanjagend telefoontje van zijn dochter, kort na de eerste berichten dat een 18-jarige schutter het vuur had geopend. Terwijl hij dinsdagavond buiten de school wachtte, wachtte zijn familie in het ziekenhuis en bij het gemeentehuis op een mogelijk bericht over haar toestand.

Cruz noemde het wachten het zwaarste moment van zijn leven, schrijft persbureau AP. ,,Ik hoop dat ze nog leeft. Ze wachten op een update”, zei Cruz. ,,Het is een schok voor mij. Ik voel mee met alle andere families. Dit is een kleine gemeenschap. Uvalde (zo'n 16.000 inwoners, red.) is altijd heel vriendelijk geweest. De mensen zijn heel vriendelijk.”

Op sociale media werden foto’s geplaatst van lachende kinderen, waarbij hun families smeekten om informatie. Omdat het schooljaar bijna voorbij is, werden de lessen afgebouwd en had elke schooldag een thema. Dinsdag was Footloose and Fancy. De leerlingen moesten een mooie outfit dragen en leuke schoenen.

Namen

Tegen het vallen van de avond druppelden de namen binnen van de dodelijke slachtoffers. Leraressen Irma Garcia en Eva Mireles kwamen om. Mireles was een liefhebbende moeder en echtgenote. ,,Ze was avontuurlijk. Ik kan prachtige dingen over haar zeggen. Ze zal zeker erg gemist worden”, zei familielid Amber Ybarra (44). In diepe rouw vertrok ze naar het ziekenhuis om bloed te geven voor de gewonden. Garcia's neef John laat op Twitter weten dat zijn tante ‘is gestorven als een held’. ‘Ze gaf haar leven om de kinderen uit haar klas te beschermen. Ik smeek jullie voor ons te bidden.’

Lisa Garza (54) rouwt om de dood van haar neefje, Xavier Javier Lopez, die reikhalzend uitkeek naar een zomer vol zwemavonturen. ,,Hij was gewoon een liefhebbende kleine jongen van 10 jaar oud, gewoon genietend van het leven, onwetend dat deze tragedie vandaag zou gebeuren”, zei ze. ,,Hij was een bruisend jongetje, hield van dansen met zijn broers, zijn moeder. Dit heeft ons allemaal zwaar getroffen.” Garza is boos om de lakse wapenwetten. ,,We zouden meer beperkingen moeten hebben. Ze willen met wapens alleen maar mensen kwetsen, vooral onschuldige kinderen die naar school gaan.”

Volledig scherm De aartsbisschop van San Antonio steunt de rouwende families. © AP

Wanhoop

Een man die bij het gemeentehuis stond, liep snikkend te vertellen aan de telefoon weg: ‘Ze is weg’. Aan de achterkant van het gebouw stond een vrouw alleen, afwisselend huilend en schreeuwend in haar telefoon, haar vuist schuddend en stampend met haar voeten.

Even verderop vertelt Manny Renfro, dat hij zijn kleinzoon Uziyah Garcia (8) heeft verloren. ,,Het liefste jongetje dat ik ooit heb gekend”, zei Renfro tegen de verslaggever van AP. ,,Ik zeg dat niet alleen omdat hij mijn kleinkind was.” Ook Amerie Jo Garza (10) en Annabell Guadalupe Rodriguez (10) hebben de schietpartij niet overleefd.

Federico Torres was intussen nog aan het bidden en wachtte op nieuws over zijn 10-jarige zoon Rogelio. Hij vertelde aan de lokale zender KHOU-TV dat hij aan het werk was toen hij hoorde over de schietpartij en snelde naar de school. ,,Ze stuurden ons naar het ziekenhuis, naar het gemeentehuis, naar het ziekenhuis en hier weer, niets, zelfs niet in San Antonio”, zei Torres. ,,Ze vertellen ons niets, we hopen dat alles goed is.”

Even later komt het nieuws. Ook Torres’ zoon behoort tot de dodelijke slachtoffers.