Passagiersvliegtuig breekt na landing op luchthaven Istanboel, 21 gewonden

Coronavirus Jaap deelt hulpgoede­ren uit in China: ‘De situatie verandert elk moment’

16:04 Met het op slot gooien van een provincie met 11 miljoen inwoners en vergaande maatregelen in de rest van het land zet de Chinese overheid alles op alles om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Tegelijkertijd moet een grootschalige operatie van onder andere het Rode Kruis ervoor zorgen dat hulpgoederen snel op de juiste plek terechtkomen. De Nederlandse Jaap Timmer is hier medeverantwoordelijk voor. ,,Mijn taak is vooral om orde te scheppen in de chaos.’’